شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلي تفضل هذا الخماسى على الصفقات الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتحفظ لجنة التخطيط بالأهلى على رحيل أكثر من لاعب من صفوف المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفى الحالى، وتطالب ببقائهم لأهميتهم فى صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وأبلغت لجنة التخطيط فى الأهلى، الجهاز الفنى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى بضرورة بقاء الخماسى مؤمن زكريا وحسين السيد ومحمد محمود ومحمود وحيد ورامى ربيعة، وعدم التفريط فيهم سواء للبيع أو الإعارة أو دخول أحدهم فى صفقات تبادلية.

وتفضل لجنة التخطيط بالأهلى استمرار الخماسى السالف ذكرهم، عن الصفقات الجديدة التى تنوى الإدارة الإبقاء عليهم فى الموسم الجديد، لاسيما وأن الخماسى من أبرز اللاعبين فى صفوف الفريق الأحمر، سواء العائدين من إعارات مثل السيد ومؤمن، أو الذين لم يحصلوا على فرصة حقيقية مثل ربيعة ووحيد ومحمود.