شكرا لقرائتكم رامون دياز مرشح لتدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز دائرة المدربين المرشحين لتولي القيادة الفنية للزمالك في الموسم الجديد، خلفا لخالد جلال، الذي تمت إقالته من تدريب الفريق الأبيض، عقب ضياع لقب الدوري وخسارة مباراة القمة من الأهلي في ختام المسابقة.

وسبق لرامون دياز تدريب فريقين في المنطقة العربية وهما الهلال السعودي وبيراميدز المصري، وبات من ضمن المرشحين لتدريب الزمالك في الموسم الجديد.

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وتم توجيه الشكر من قبل مسئولي بيراميدز إلى دياز بعد نهاية الموسم المنصرم، ويتم التعاقد مع الفرنسي سباستيان ديسابر لتولي القيادة الفنية للفريق.

ويبحث الزمالك عن مدير فني أجنبي لتولي القيادة الفنية في الموسم الجديد.