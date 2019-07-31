شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخاطب الأندية لاختيار الأفضل في الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب مسئولو اتحاد الكرة استمارات إلي أندية الدوري الممتاز الـ 18 لاختيار أفضل لاعب في الدوري عن الموسم المنقضي 2017 -2018. ويحدد اتحاد الكرة خلال ساعات موعد حفل الاوسكار الذي ينظمه اتحاد الكرة لتسليم درع الدوري للنادي الأهلي إلي جانب جوائز أفضل لاعب وحارس مرمى ولاعب ناشيء وحكم. كما سيتم اختيار عدد من رجال الإعلام الرياضى في مصر للمشاركة فى اختيار قائمة الأفضل فى مصر خلال الموسم المنقضى.

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