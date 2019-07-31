- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مرتضي منصور : الزمالك الأقوى وابعدوا الحكام عنا نحقق كل الألقاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بالصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الأبيض مشددا على أنهم سيكونون دعم جيد للفريق في الموسم المقبل.
وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.
وقال رئيس الزمالك فى تصريحات صحفية أن الزمالك تعاقد مع لاعبين أبطال لينضموا للاعبين القدامى وتشكيل قوة ضاربة" ، وأضاف : "الزمالك أصبح أقوى فريق لكن ابعدوا عنا الحكام وأصحاب المصالح وسنتوج بكل الألقاب" .
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور : الزمالك الأقوى وابعدوا الحكام عنا نحقق كل الألقاب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.