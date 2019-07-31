شكرا لقرائتكم صفقات الزمالك .. 24 مليون جنيه راتب محمد عبد الشافي خلال 3 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صفقات الزمالك يتقاضى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر العائد للزمالك بعد رحلة احتراف في يتقاضى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر العائد للزمالك بعد رحلة احتراف في السعودية ، مبلغ 24 مليون جنيه مدة عقده الذي يمتد لـ3 مواسم قادمة.



محمد عبد الشافى

ويحصل عبد الشافي علي 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد نظير اللعب في الزمالك بعد استعادته، لدعم الجبهة اليسري في الموسم الجديد بعد نهاية فترة احترافه بالدوري السعودي.

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كان محمد عبد الشافي قد وقع مخالصة مالية لأهلي جدة بعد نهاية عقده لينضم إلي نادي الزمالك في صفقة انتقال حر.