- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم صفقات الزمالك .. 24 مليون جنيه راتب محمد عبد الشافي خلال 3 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صفقات الزمالكيتقاضى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر العائد للزمالك بعد رحلة احتراف في السعودية، مبلغ 24 مليون جنيه مدة عقده الذي يمتد لـ3 مواسم قادمة.
محمد عبد الشافى
ويحصل عبد الشافي علي 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد نظير اللعب في الزمالك بعد استعادته، لدعم الجبهة اليسري في الموسم الجديد بعد نهاية فترة احترافه بالدوري السعودي.
كان محمد عبد الشافي قد وقع مخالصة مالية لأهلي جدة بعد نهاية عقده لينضم إلي نادي الزمالك في صفقة انتقال حر.
صفقات الزمالك
وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.
كانت هذه تفاصيل خبر صفقات الزمالك .. 24 مليون جنيه راتب محمد عبد الشافي خلال 3 مواسم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.