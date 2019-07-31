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شكرا لقرائتكم طارق حامد يستعد لتعديل عقده مع الزمالك بالساحل الشمالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يتواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، فى الساحل الشمالي بالوقت الحالى، لقضاء أجازة قصيرة مع أسرته وأصدقائه قبل استئناف التدريبات الجماعية، استعدادا للموسم الكروى الجديد.
طارق حامد فى الساحل الشمالي
وقام طارق حامد بنشر صورة مع بعض أصدقائه داخل حمام السباحة بأحد قرى الساحل الشمالى وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام .
وفضل طارق حامد قضاء أجازة الزمالك فى الساحل الشمالي بعد الجهد الكبير الذى بذله طوال الموسم الماضي سواء مع الفريق الأبيض أو المنتخب الوطني فى كأس أمم أفريقيا الأخيرة.
وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تعديل عقود طارق حامد وبعض لاعبي القلعة البيضاء وهم عبد الله جمعة ومحمود علاء خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد رفض رحيل هؤلاء اللاعبين خلال الميركاتو الصيفى الحالى.
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