شكرا لقرائتكم رسميا.. الزمالك يقيد محمود كهربا فى قائمته المحلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قيد مسئولو الزمالك، محمود كهربا صانع ألعاب الفريق بشكل رسمى فى القائمة المحلية للموسم الجديد، رغم توقيع اللاعب خلال الأيام الماضية إلى أفيس البرتغالى.

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا وذلك للحفاظ على حقوق النادى الأبيض بشأن اللاعب، الذى قام بالسفر والتوقيع إلى النادى البرتغالى بدون الحصول على موافقة ناديه رغم امتداد عقده مع الأبيض، حيث يتبقى لكهربا فى عقده مع الزمالك 3 مواسم.

Advertisements

وشهدت الفترة الماضية خلافات بين الزمالك وكهربا حيث أشار الأبيض إلى أن عقد اللاعب سليم بنسبة مائة بالمائة ومسجل بالاتحاد المصرى لكرة القدم فيما أوضح كهربا عكس ذلك وكشف لمصادر مقربة منه إنه سيقوم بفسخ التعاقد وعلى إثر ذلك وقع للنادى البرتغالى.

ويقوم الزمالك خلال الساعات الجارية بقيد قائمته المحلية والأفريقية تمهيدا للموسم الجديد الذى يستهله الأبيض بالمشاركة فى النسخة القادمة لدورى أبطال إفريقيا.