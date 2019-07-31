شكرا لقرائتكم قائمة الزمالك الأفريقية فى الكاف قبل منتصف الليل .. 27 لاعبا حتى الآن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرسل مسئولو نادي الزمالك، القائمة الأفريقية للموسم الكروى الجديد، قبل منتصف الليل، وهو الموعد الأخير المحدد من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وتضم قائمة الزمالك بالوقت الحالى 27 لاعبا وفقا للأسماء المعلنة من جانب مجلس الإدارة بخصوص اللاعبين القدامى المنتظر تواجدهم وكذلك الصفقات الجديدة بعد المؤتمر الصحفى الذى عقده مرتضي منصور رئيس النادي صباح اليوم.

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وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خلال المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم الصفقات الجديدة، استمرار 17 لاعبا من قائمة الموسم الماضى للفريق الأبيض وهم : محمود علاء ومحمود حمدى "الونش" ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام والتونسى حمدى النقاز وعبد الله جمعة والتونسى فرجانى ساسى وطارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحى وعمر السعيد وحازم إمام ومحمد حسن ومحمد عنتر وأيمن حفنى.

كما أعلن مرتضى منصور انضمام 10 صفقات جديدة لصفوف الزمالك وهى : محمد عواد والمغربى محمد أوناجم والمغربى أشرف بن شرقي و محمد صبحي و محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد.

بذلك أصبحت قائمة الزمالك فى الموسم الكروى الجديد حتى الآن تضم 27 لاعبا مع تأكيد مسئولو القلعة البيضاء وجود إمكانية للتعاقد مع لاعب أو اثنان خلال الساعات القليلة القادمة.