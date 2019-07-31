شكرا لقرائتكم لجنة من "فيفا" تصل القاهرة لمتابعة نشاط اتحاد الكرة بعد استقالة المجلس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل الجبلاية عن وصول لجنة من "فيفا"، القاهرة فى الخامس من أغسطس المقبل لمتابعة أوضاع الكرة المصرية، فى ظل استقالة المجلس السابق.

ومن المقرر أن تعاين اللجنة اتحاد الكرة والتعرف على الوضع القائم حاليا، وكذا مناقشة طلب الجبلاية بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون الكرة لمدة عام.

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ووفقا للمصدر فإن اللجنة ستقدم تقارير إلى الفيفا عقب الجولة، على أن يحسم فيفا موقفه النهائى بناء على هذه التقارير، وإن كان الفيفا قد تلقى موافقة مبدئية على تعيين اللجنة.

كان مجلس هانى أبو ريدة تقدم باستقالة جماعية عقب الخروج المبكر للمنتخب من امم افريقيا 2019.