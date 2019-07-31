شكرا لقرائتكم لجنة من "فيفا" تصل القاهرة لمتابعة نشاط اتحاد الكرة بعد استقالة المجلس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن تعاين اللجنة اتحاد الكرة والتعرف على الوضع القائم حاليا، وكذا مناقشة طلب الجبلاية بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون الكرة لمدة عام.
ووفقا للمصدر فإن اللجنة ستقدم تقارير إلى الفيفا عقب الجولة، على أن يحسم فيفا موقفه النهائى بناء على هذه التقارير، وإن كان الفيفا قد تلقى موافقة مبدئية على تعيين اللجنة.
كان مجلس هانى أبو ريدة تقدم باستقالة جماعية عقب الخروج المبكر للمنتخب من امم افريقيا 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة من "فيفا" تصل القاهرة لمتابعة نشاط اتحاد الكرة بعد استقالة المجلس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.