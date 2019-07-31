شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن موعد انطلاق القناة الجديدة رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، موعد انطلاق القناة الجديدة للقلعة البيضاء بشكل رسمى. قال مرتضي منصور فى تصريحات صحفية أن القناة الجديدة لنادي الزمالك اقتربت من الظهور للنور بشكل رسمى فى القريب العاجل. Advertisements أضاف مرتضي منصور، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قام بتوقيع عقود القناة الجديدة وسيتم بدأ إرسال البث الرسمى مع انطلاق الموسم الكروى الجديد. وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.

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