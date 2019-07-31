شكرا لقرائتكم مصدر بالزمالك: الأبيض لم يتحمل قيمة صفقتى بن شرقى وأوناجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مصدر مسئول بنادى الزمالك أن القلعة البيضاء لم تتحمل مليم فى صفقة جلب الثنائى المغربى أشرف بن شرقي القادم من الهلال السعودى ومحمد أوناجم القادم من الوداد المغربى، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

وقال المصدر أن أحد المحبين للقلعة البيضاء سيتحمل صفقة انضمام بن شرقى وأناجم للزمالك فى الميركاتو الصيفى الجارى.

وتعاقد الزمالك مع بن شرقى مقابل 2.5 مليون دولار وأوناجم مقابل 1.5 مليون دولار، أى بقيمة تتجاوز الـ66 مليون جنيه مصرى.

جدير بالذكر أن الزمالك يضم فى صفوفه 5 لاعبين أجانب وهم خالد بوطيب وفرجانى ساسى وحمدى النقاز وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم.