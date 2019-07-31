شكرا لقرائتكم الاتحاد العربي يحدد موعد إياب الإسماعيلي ضد أهلي بني غازي بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ الاتحاد العربى لكرة القدم نادي الإسماعيلى بموعد مباراة الإياب، التى تقام ضد أهلى بنى غازى الليبي والمحدد لها يوم 27 سبتمبر المقبل فى تونس ببطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

ومن المقرر أن يستضيف الإسماعيلي نظيره أهلى بنى غازى الليبى يوم 6 سبتمبر على ستاد الإسماعيلية وذلك ضمن منافسات مرحلة دور الــ32 من البطولة العربية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلى سيشارك فى البطولة العربية فى نسختها الجديدة للمرة الثانية على التوالى بناء على ترشيح من الاتحاد العربى.