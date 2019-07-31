شكرا لقرائتكم الاتحاد العربي يحدد موعد إياب الإسماعيلي ضد أهلي بني غازي بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يستضيف الإسماعيلي نظيره أهلى بنى غازى الليبى يوم 6 سبتمبر على ستاد الإسماعيلية وذلك ضمن منافسات مرحلة دور الــ32 من البطولة العربية.
جدير بالذكر أن الإسماعيلى سيشارك فى البطولة العربية فى نسختها الجديدة للمرة الثانية على التوالى بناء على ترشيح من الاتحاد العربى.
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