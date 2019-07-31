شكرا لقرائتكم عمر صلاح: حزين للرحيل عن الزمالك.. وسموحة خطوة مهمة فى مشوارى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب عمر صلاح حارس مرمى الزمالك والمنتقل حديثا لسموحة، عن حزنه الشديد بسبب رحيله من القلعة البيضاء، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد عمر صلاح فى تصريحات لـ قناة "تايم سبورت"، أنا زعلان على رحيلى من الزمالك ولكن انضمامى لسموحة خطوة مهمة فى مشوارى أتمنى تكون للأفضل.

وكشف حارس الزمالك السابق إلى أن تقصير اللاعبين فى حق نفسهم هو سبب خسارة الزمالك للقب الدورى هذا الموسم، بعدما كان الأبيض متقدما فى جدول ترتيب الدورى للموسم 2018 / 2019 الذى حصده الأهلى.

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وكشف صلاح عن قوة علاقته بحارس مرمى الفريق الأبيض محمود عبد الرحيم " جنش " متمنيا له العودة سريعا من الإصابة التى لحقت به مع المنتخب بوتر أكيلس، مشيرا إلى أن جنش أخ كبير بالنسبه له.

وكان الزمالك قد ضم ثلاثة حراس هم محمد عواد من الإسماعيلى ومحمد أبو جبل من سموحة ومحمد صبحى من بتروجت والاخير مواليد 1999 وسيتم قيده تحت السن بينما تم الاستغناء عن عماد السيد للاتحاد السكندرى وعمر صلاح لسموحة.