شكرا لقرائتكم الكونغولى كاسونجو يصل المغرب للتوقيع لنادى الوداد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل مهاجم الزمالك، الكونغولى كابونجو كاسونجو، إلى المغرب من أجل توقيع عقود الانضمام لنادى الوداد المغربى، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

انضمام كاسونجو إلى الوداد المغربى جاء فى صفقة انتقال محمد أوناجم مهاجم الفريق المغربى إلى القلعة البيضاء، حيث تم تقديم الأخير فى مؤتمر الصفقات الجديدة للزمالك اليوم الذى عقد بمقر قلعة ميت عقبة.

وأعلن الزمالك ضم المغربى أوناجم من الوداد المغربى بشكل نهائى مقابل مليون و500 ألف دولار بجانب انتقال الكونغولى كابونجو كاسونجو إلى الوداد المغربى معارا.