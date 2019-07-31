شكرا لقرائتكم بيراميدز يعلن التعاقد رسميا مع إبراهيم حسن لاعب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي بيراميدز، إنهاء التعاقد رسميا مع إبراهيم حسن صانع ألعاب الزمالك خلال الميركاتو الصيفى الجارى. وذكرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز عبر تويتر إتمام الصفقة بشكل رسمى مع إبراهيم حسن لاعب الزمالك ليصبح لاعبا رسميا فى صفوف الفريق. Advertisements وجاء نص بيان بيراميدز عبر تويتر كالتالى:- أنهي نادي بيراميدز صفقة جديدة بضم إبراهيم حسن لاعب نادي الزمالك ليصبح الصفقة التاسعة ضمن صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية ووقع اللاعب في حضور المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ومدير التعاقدات عمرو بسيوني بعد إنهاء إجراءات ضمه من نادي الزمالك

بيراميدز يعلن ضم إبراهيم حسن رسميا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يعلن التعاقد رسميا مع إبراهيم حسن لاعب الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.