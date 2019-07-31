شكرا لقرائتكم مفاجأة.. الزمالك يقيد كهربا فى قائمته المحلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر مسئولو نادي الزمالك على قيد محمود كهربا جناح الفريق الأبيض في قائمته المحلية استعدادا للموسم الجديد، ورفع اسمه من القائمة الإفريقية التى سيتم تسليمها للاتحاد الإفريقي اليوم، قبل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة 2019 / 2020.
تأتي خطوة الزمالك في قيد كهربا بقائمته المحلية رغم رحيل اللاعب لصفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في الانتقالات الصيفية الجارية، لحفظ حقوق القلعة البيضاء في اللاعب، باعتبار أنه على ذمة ناديه، وهرب بدون إذن ناديه، وقيده بالقائمة المحلية أولى خطوات النادي لحفظ حقوقه باللاعب.
ويوجد عقد ممتد بين الزمالك وكهربا ويتبقى فيه موسمين آخرين، فيما يرفض اللاعب الاستمرار في ميت عقبة، بعد رفض النادي تعديل عقده.
وقدم كهربا شكوى للفيفا يطلب فيها فسخ عقده مع الزمالك ويؤكد أنه عقده مع ناديه باطل وتم توثيقه عقب انتهاء المدة القانونية المحددة لتوثيق العقد من تاريخ توقيعه.
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