شكرا لقرائتكم بيراميدز يعلن ضم الأوغندى لومالا رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي بيراميدز، إبرام صفقة جديدة، بالتعاقد مع الدولي الأوغندى، لومالا عبده لاعب كالمار السويدى. وذكرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز عبر تويتر إتمام الصفقة بشكل رسمى منذ ساعات ليصبح لومالا لاعبا رسميا فى صفوف الفريق. Advertisements وجاء نص بيان بيراميدز عبر تويتر كالتالى:- ضم نادي بيراميدز لومالا عبده اللاعب الدولي بصفوف منتخب أوغندا ليصبح لاعبا رسميا في صفوف الفريق وانضم اللاعب الذي يبلغ من العمر 22 عاما ويلعب بنادي كالمار السويدي لبيراميدز بشكل رسمي استعدادا للمرحلة المقبلة، بعد جهود مكثفة بذلها ممدوح عيد في سبيل إنهاء الصفقة

صفقة بيراميدز الجديدة

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