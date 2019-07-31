شكرا لقرائتكم بيراميدز ينهى اتفاقه مع الزمالك على شراء إبراهيم حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد مصدر داخل الزمالك، أن رحيل إبراهيم حسن وانتقاله لنادى بيراميدز جاء فى صفقة مستقلة، دون الدخول فى صفقات تبادلية، لافتًا إلى أن هناك مفاوضات مكثفة بين الطرفين فى الوقت الحالى من أجل ضم الزمالك لرجب بكار ظهير أيمن بيراميدز.
وأعلن الزمالك تعاقده اليوم مع كل من محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربى وأشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى ومحمد صبحى حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافى ظهير أهلى جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو، وسيشهد المؤتمر الصحفى حضور محمود عبد الرازق شيكابالا بعد قرار الإدارة بعودته ومصطفى محمد مهاجم الفريق .
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