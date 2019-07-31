شكرا لقرائتكم المصرى يهدد بالانسحاب من الكونفدرالية بسبب أزمة القيد الأفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هدد مسئولو النادى المصرى، بالانسحاب من الكونفدرالية الافريقية اعتراضا على رفض اتحاد الكرة ، قيد لاعبى المصرى الجدد فى القائمة الأفريقية، قبل ساعات من غلق باب القيد الافريقى فى الثانية عشر مساء اليوم.

وكشف مصدر بالنادى المصرى، أن اتحاد الكرة رفض قيد لاعبيه بسبب وجود مستحقات متأخرة على النادى البورسعيدى لبعض اللاعبين الذين تقدموا بشكاوى سابقة ضد النادى، وطلب اتحاد الكرة من المصرى سداد المستحقات المتأخرة قبل القيد، مؤكدا أنه إذا لم يوافق اتحاد الكرة على اقتراح المصرى بتسوية المستحقات المتأخرة من مستحقات النادى لدى الجبلاية سيكون هناك قرار خلال ساعات بالانسحاب.

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يذكر أن النادى المصرى يشارك فى الكونفدرالية الافريقية لحصوله على المركز الرابع فى الدورى الأخير.