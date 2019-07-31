صفقة جديدة.. أفشة إلى الأهلي

مصراوي أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفاد مراسل مصراوي، أن الأهلي توصل لاتفاق مع بيراميدز للتعاقد مع أفشة مقابل الحصول على 20 مليون جنيه مصري، وبدون دخول أي...

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