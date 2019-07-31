صفقة جديدة في بيراميدز.. لومالا الأوغندي ينضم رسمياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن نادي بيراميدز ضم اللاعب الأوغندي الدولي عبدول لومالا ضمن صفوفه قادماً من نادي كالمار السويدي، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة المالية.

وعبر حسابه على "تويتر" أعلن بيراميدز توقيع عقد مع اللاعب البالغ 22 عاماً ليصبح ضمن كتيبة نجوم الفريق الذي يشارك في الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه الموسم المقبل.

بيراميدز نجح في إنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط عن الزمالك الوصيف، و10 نقاط كاملة عن الأهلي البطل.

وظهر لومالا مع منتخب أوغندا في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة قبل أن يغادر البطولة مبكراً من دور الستة عشر بالهزيمة أمام السنغال على استاد القاهرة الدولي.