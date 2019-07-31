الخليج 365 يكشف التفاصيل المالية في صفقة ضم الزمالك لأبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إنهم اتفقوا مع محمد أبو جبل، حارس مرمى فريقهم الجديد ليحصل على 6 ملايين جنيهًا في الموسم الأول له مع الفريق الأبيض بعد انتقاله رسميًا لصفوفهم.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أنه من المقرر أن يتم زيادة عقد محمد أبو جبل حتى يصل إلى 7 مليون جنيه في نهاية عقده الممتد لخمسة مواسم.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد تعاقد مع محمد أبو جبل قادمًا من سموحة في صفقة كلفت الزمالك مبلغ 13 مليون جنيه بالإضافة لبيع أحمد داوودا وعمر صلاح الحارس الشباب بصفة نهائية للنادي السكندري.