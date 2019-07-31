كاسيميرو يقطع عطلته من أجل عيون الريال

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن لاعب الوسط البرازيلي كارلوس كاسميرو عاد اليوم الأربعاء، للمشاركة في تدريبات نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بعد أن قطع عطلته الصيفية.
وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن كاسيميرو قرر قطع عطلته قبل أسبوع كامل من تاريخ نهايتها المقرر سلفاً، ليعود لمساندة فريقه في فترة الاستعداد للموسم الجديد والتي شهدت صدمات غير متوقعة للنادي “الملكي”، خاصة بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد 3-7.
وأشارت آس إلى أن ريال مدريد أصبح يواجه مشاكل كثيرة في منطقة وسط الملعب، فقد أصبح كاسميرو بلا بديل بعد رحيل اللاعب ماركوس يورانتي إلى أتلتيكو مدريد.
وبدأ كاسميرو عطلته الصيفية بعد تتويجه بلقب بطولة كوبا أمريكا 2019 مع المنتخب البرازيلي في 7 يوليو (تموز) الماضي.
وكان من المفترض أن ينهي كاسميرو عطلته في 5 أغسطس (آب) المقبل، إلا إنه قرر العودة مبكراً لصفوف ريال مدريد من أجل الاستعداد للموسم المقبل.
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