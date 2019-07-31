بلماضي وتيتي ينافسان كلوب وغوارديولا على جائزة “الأفضل”

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب لعام 2019، والتي ضمت أيضاً المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، والمدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا.

كما زينت المدير الفني للمنتخب الأمريكي، جيل إيليس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لكرة القدم النسائية.

ولعب بلماضي دوراً بارزاً في فوز فريقه بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت قبل أيام في مصر ليكون اللقب الثاني للفريق في البطولة والأول له منذ أن فاز بلقبه السابق على أرضه في 1990.

كما قاد كلوب فريق ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، فيما فاز غوارديولا مع مانشستر سيتي بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية المحترفة بإنجلترا في الموسم الماضي.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة “فيفا” لأفضل مدرب في 2019، أيضاً المدير الفني لتوتنهام، ماوريسيو بوكيتينو، إذ قاد الفريق لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام ليفربول.

كما ضمت القائمة المدير الفني للمنتخب البرازيلي، تيتي، الفائز بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا)، التي اختتمت أخيراً في بلاده، والمدير الفني لمنتخب بيرو، الأرجنتيني ريكاردو غاريكا، الذي خسر نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل، والمدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس في الموسم الماضي.

ويدخل المنافسة على نفس الجائزة كل من المدير الفني لفريق أياكس الهولندي إيريك تن هاغ، والمدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، والمدير الفني للمنتخب البرتغالي فيرناندو سانتوس، الفائز بلقب النسخة الأولى لبطولة دوري أمم أوروبا.

وفي المقابل، تواجه إيليس التي قادت المنتخب الأمريكي للفوز بلقب كأس العالم 2019 للسيدات منافسة قوية على جائزة أفضل مدرب لكرة القدم النسائية.

ولعبت إيليس دوراً كبيراً في اعتلاء المنتخب الأمريكي العرش العالمي للنسخة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ البطولة.

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وأعلنت إيليس أمس الثلاثاء، أنها ستترك تدريب الفريق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعدما أصبحت أول مدربة تفوز بلقب مونديال السيدات مرتين.

كما تضم قائمة المرشحين للجائزة المدير الفني لفريق ليون الفرنسي للسيدات، المدرب رينالد بيدروس، والذي قاد الفريق للفوز بالثلاثية (دوري وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا).

ويعلن “فيفا” في وقت لاحق اليوم، أسماء المرشحات لجائزتي أفضل لاعبة وأفضل لاعب.

ويكشف “فيفا” عن الفائزين بمختلف جوائزه خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز “الأفضل” في استفتاء “فيفا” والذي تستضيفه مدينة ميلانو الإيطالية في 23 سبتمبر (أيلول) المقبل.

ويستطيع المشجعون التصويت لصالح الخيارات المفضلة لهم عبر موقع “فيفا”.

وتتساوى نسبة قيمة أصوات المشجعين مع نظيرتها للصحافيين وكذلك لكل من قادة المنتخبات المختلفة في العالم ومدربيها بنسبة 25% لكل فئة.

وكانت جائزة أفضل لاعب في العالم باستفتاء “فيفا” اندمجت مع جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم وذلك خلال الفترة من 2010 إلى 2015 ثم انفصلت الجائزتان مجدداً بداية من 2016.

وكان نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني، الكرواتي الدولي لوكا مودريتش، أحرز جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 بعدما قاد منتخب بلاده بجدارة إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا إضافة لمستواه الراقي مع الريال.