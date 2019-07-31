جماهير الزمالك لشيكابالا: مرحب برجوعك لينا

أعلن نادي الزمالك عودة نجمه محمود عبد الرازق "شيكابالا"، إلى صفوف الفريق، في الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس النادي المستشار مرتضى منصور ظهر اليوم.

أما شيكابالا فقد أعرب عن سعادته بالعودة مرة أخرى لصفوف الفريق الكروى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لافتًا إلى أنه بالطبع أسعد قرار في حياتي.

وقال "بالطبع أسعد قرار فى

حياتى، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير ومجلس الإدارة".

بعد توقيع شيكابالا رسميًا انهالت التعليقات المرحبة بالأباتشي، فقالت هدى عصام "التقينا مجددًا.. شيكابالا يعود للزمالك رسميًا".

وقالت رنا عن صورة شيكا داخل نادي الزمالك "هذه أفضل صورة يمكن أن تراها اليوم، راجعين".

Advertisements

أما أيمن فقال "الفارس عاد من

جديد"، بعدما نشر صورة للنجم الزمالك أثناء مراوغته لصالح جمعة نجم النادي الأهلي.

أما أحد مشجعي الزمالك غرد على تويتر وقال "مرحب برجوعك لينا من تاني أفندينا"، أما مريان فقالت "أهلا بعودتك إلى منزلك".

أبو الخير قال في تغريدة أخرى "والله التيشيرت متفصل علشانك أنت بس".

أما إسلام توتي فقال " ياللي من البحيرة وياللي من آخر الصعيد .. ياللي من العريش الحرة أو من بور سعيد.. هنوا بعضيكم.. شيكابالا رجع لينا تاني ..الزملكاوية اليوم فى عيد".