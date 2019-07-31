حرصا من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها نقدم لكم خدمة البث المباشر للمباراة الودية بين ليفربول الإنجليزي وليون الفرنسي ضمن استعدادت الريدز لانطلاق الموسم الجديد. استعدادت الريدز لانطلاق الموسم الجديد. وتقام المباراة علي ملعب جنيف عبر قناة beIN SPORTS HD بصوت المعلق الرياضي سوار الذهب. الرياضي سوار الذهب. ويشارك محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي لليفربول في المباراة وهو الظهور الأول للنجم المصري بعد عودته من فترة الراحة السلبية عقب انتهاء منافسات أمم أفريقيا 2019. شاهد المباراة ..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مباراة ليفربول وليون الودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.