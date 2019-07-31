شاهد.. انفانتينو يهنئ مصر بتنظيم أمم أفريقيا

كتب - كريم عبدالمحسن

وجه جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التهنئة للحكومة المصرية واللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على نجاح البطولة بمشاركة 24 منتخبا.

جاء ذلك في خطاب أرسله أنفانتينو لأبو ريدة الذي أضاف فيه: أتوجه بالشكر لجميع الذين عملوا

بجهد لتنظيم هذه البطولة في أقل من 5 أشهر في المدن المستضيفة للبطولة الإسكندرية، القاهرة، الإسماعيلية والسويس، فقد ساهموا جميعًا في حدث رائع لا ينسى، وكان ذلك بفضل تفانيكم وعملكم الشاق جميعا لتصبح هذه النسخة رقم 32 ناجحة نجاحا باهرا.وقال أنفانتينو في خطابه: أود أيضا أن أشكركم على كل تلك اللحظات الجميلة والمبهجة التي تشاركناها سويا بالقاهرة و التى سوف تظل طويلا فى قلوبنا وبالنيابة عن جميع أعضاء وفد الفيفا أود أن أشكركم على حسن الاستقبال والضيافة كما اعتدنا منكم، وأتطلع إلى رؤيتكم مرة أخرى قريبا.