شاهد.. انفانتينو يهنئ مصر بتنظيم أمم أفريقيا

وجه جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم التهنئة للحكومة المصرية واللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على نجاح البطولة بمشاركة 24 منتخبا.
جاء ذلك في خطاب أرسله أنفانتينو لأبو ريدة الذي أضاف فيه: أتوجه بالشكر لجميع الذين عملوا
وقال أنفانتينو في خطابه: أود أيضا أن أشكركم على كل تلك اللحظات الجميلة والمبهجة التي تشاركناها سويا بالقاهرة و التى سوف تظل طويلا فى قلوبنا وبالنيابة عن جميع أعضاء وفد الفيفا أود أن أشكركم على حسن الاستقبال والضيافة كما اعتدنا منكم، وأتطلع إلى رؤيتكم مرة أخرى قريبا.
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