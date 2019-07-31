بيراميدز يحسم صفقة إبراهيم حسن

نجح نادي بيراميدز في إتمام التعاقد مع إبراهيم حسن نجم الزمالك الذي وقع علي عقد يمتد لأربعة مواسم مقبلة. وأنهي مسئولو بيراميدز إجراءات التعاقد مع لاعب الزمالك مقابل 16 مليون جنيه، علي أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة. الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة. وكان إبراهيم حسن قد انضم لصفوف الزمالك الصيف الماضي، ليشارك في تتويج الفريق الأبيض بلقب الكونفدرالية.

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