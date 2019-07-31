الأهلي يحسم صفقة قفشة

أصبح محمد مجدي قفشة صانع ألعاب فريق بيراميدز على بعد خطوة وحيدة من إعلان انتقاله للنادي الأهلي. وتوصل الناديان لاتفاق نهائي لرحيل اللاعب للأهلي في الموسم الجديد. ويحصل بيراميدز على 20 مليون جنيه بجانب إعارة لاعبين من الأهلي يتم الاتفاق عليهما حاليا قبل حسم الصفقة وإعلانها رسميًا. إعارة لاعبين من الأهلي يتم الاتفاق عليهما حاليا قبل حسم الصفقة وإعلانها رسميًا. وطلب بيراميدز ضم محمد شريف وأحمد حمدي لاعبي الأهلي.

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