الاتحاد السكندري يسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى

يرغب نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إلى التعاقد مع حارس مرمى ثانى خلال الانتقالات الصيفية لتدعيم مركز حراس المرمه وذلك عقب إبرام التعاقد مع عماد السيد حارس نادي الزمالك ويأتي ذلك بسب دخول الفريق في أكثر من مسابقة الموسم المقبل. إبرام التعاقد مع عماد السيد حارس نادي الزمالك ويأتي ذلك بسب دخول الفريق في أكثر من مسابقة الموسم المقبل. وكان الاتحاد السكندري استقر علي رحيل حارس الفريق الهانى سليمان لعدم قناعة طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر بمستواه والذي انتقل إلي صفوف سموحة في صفقة انتقال حر.

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