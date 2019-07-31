تعاقد نادي سموحة برئاسة فرج عامر مع اللاعب مع أحمد جمال مدافع مصر المقاصة لمدة 4 مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم دفاع الفريق استعداد للموسم الجديد. لتدعيم دفاع الفريق استعداد للموسم الجديد. والجدير بالذكر أن مصر المقاصة تعاقده مع أحمد جلال خلال الانتقالات الشتوية مع ولم يشارك مع الفريق في أي لقاء. الانتقالات الشتوية مع ولم يشارك مع الفريق في أي لقاء. ويحاول سموحة تدعيم صفوف للمنافسة علي المربع الذهبي الموسم المقبل وذلك بعدما ضمن البقاء في الأسبوع الأخير بالدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يتعاقد مع مدافع المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.