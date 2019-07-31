سموحة يتعاقد مع مدافع المقاصة

تعاقد نادي سموحة برئاسة فرج عامر مع اللاعب مع أحمد جمال مدافع مصر المقاصة لمدة 4 مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفيةلتدعيم دفاع الفريق استعداد للموسم الجديد.
والجدير بالذكر أن مصر المقاصة تعاقده مع أحمد جلال خلالالانتقالات الشتوية مع ولم يشارك مع الفريق في أي لقاء.
ويحاول سموحة تدعيم صفوف للمنافسة علي المربع الذهبي الموسم المقبل وذلك بعدما ضمن البقاء في الأسبوع الأخير بالدوري الممتاز.
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