محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول في مباراة ليون الودية

يلتقي ليفربول الإنجليزي مع أوليمبيك ليون الفرنسي اليوم وديا استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء. ويلعب محمد صلاح أساسيا في مباراة اليوم بعد أن ظهر في التدريبات بالأمس مع اللاعبين العائدين وهم أليسون بيكر وروبرتو فيرمينيو وجيردان شاكيري ونابي كيتا. بعد أن ظهر في التدريبات بالأمس مع اللاعبين العائدين وهم أليسون بيكر وروبرتو فيرمينيو وجيردان شاكيري ونابي كيتا. ويضم تشكيل الريدز بقيادة يورجن كلوب كل من: أليسون بيكر في حراسة المرمى. Advertisements هويفر وجوميز ولوفرين والعروسي في خط الدفاع. نابي كيتا وشاكيري ولالانا في خط الوسط. محمد صلاح وويلسون وفيرمينيو في خط الهجوم. وخسر ليفربول أمام نابولي الإيطالي في مباراة الأحد الماضي الودية بثلاثية نظيفة.

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