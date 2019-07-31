تعرف على مواعيد مباريات السوبر الأوروبية في أغسطس

يننتظر عشاق الساحرة المستديرة مباريات السوبر الأوروبي في شهر أغسطس من كل عام قبل بداية الموسم الجديد للدوريات الأوروبية الكبرى، وفي هذا الشهر يوجد به عدة بطولات سوبر.

وتعد بطولات السوبر هي بطولات سنوية تلعب في مباراة واحدة فقط تنظمها اتحاد كرة القدم في البلاد التي تلعب فيها هذه المباريات.

بطولة السوبر الفرنسي:

هي بطولة تقام بين بطل الدوري الفرنسي وبين كأس الدوري الفرنسي، وتنظمها اتحاد التجارة والصحفيين في فرنسا في بداية كل موسم، ويلتقي في هذه البطولة باريس سان جيرمان أمام رين 3 يوم السبت أغسطس في تمام الواحدة والنصف ظهرا على ملعب ستاد شينزين يونيفرسايد بجمهورية الصين الشعبية.

وفاز بهذه البطولة العام الماضي باريس سان جيرمان على موناكو بنتيجة 4- صفر.

كأس السوبر الألماني:

هي بطولة تجمع بين بطل البوندسليجا وبطل الكأس يشرف عليها الاتحاد الألماني لكرة القدم وحيث أن بايرن ميونيخ فاز بالبطولتين، وفي هذه الحالة يلعب الفريق البافاري أمام بروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني يوم 3 أغسطس في تمام الثامنة والنصف مساء.

وفاز باللقب العام الماضي بايرن ميونيخ على حساب اينتراخت بعد تغلبه عليه بخمسة أهداف نظيفة.

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بطولة درع الاتحاد الإنجليزي:

هي بطولة تقام بين بطل الدوري الإنجليزي وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي،يشرف عليها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

وتعرف سابقا ببطولة الدرع الخيرية، وحيث أن نادي مانشستر يونايتد فاز بالبطولتين، فستلعب المباراة بين مانشستر سيتي بطل البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي، ووصيف الدوري ليفربول ، وستلعب المباراة على ملعب ويمبلي في لندن في تمام الرابعة مساء.

وحقق مانشستر سيتي اللقب العام الماضي بعد تغلبه على تشيلسي بهدفين دون رد.

السوبر البرتغالي:

هي بطولة سنوية لكرة القدم تلعب بين بطل الدوري البرتغالي وبطل الكأس، وينظمها اتحاد البرتغال لكرة القدم تشهد مباراة السوبر لقاء بنفيكا وسبورتينج لشبونة يوم الأحد 4 أغسطس في تمام 9:45 مساء على ملعب ألجارفي بالبرتغال.

وتوج بورتو باللقب العام الماضي على حساب ديسبورتيفو افيس بعد تغلبه عليه ب3 أهداف لهدف.

أما بالنسبة لكأس السوبر الهولندي فكان منذ 4 أيام في يوليو وتوج باللقب نادي أياكس على حساب ايندهوفن بعد تغلبه عليه بنتيجة 2- صفر.