الاتحاد المغربي يحدد المرشحين لخلافة رينار

وضع الاتحاد المغربي لكرة القدم قائمة للمرشحين لتدريب منتخب المغرب خلفا للفرنسي هيرفي رينارد الذي استقال من منصبه بعد خروج المغرب من دور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا 2019 أمام منتخب بنين. المغرب من دور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا 2019 أمام منتخب بنين. وضمت القائمة أربع مرشحين وهم: حسين عموتا، وليد الركراكي، الفرنسي لوران بلان والبوسني وحيد خليلهودزيتش. ووفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية فإن الفرنسي لورون بلان هو أقرب المرشحين لتولي تدريب أسود الأطلس.

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