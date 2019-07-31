الجزائري بلماضي ينافس كلوب غوارديولا على لقب أفضل مدرب في العالم يمن شباب نت - متابعات الاربعاء, 31 يوليو, 2019 - 07:07 مساءً [ مدرب الجزائر جمال بلماضي ]

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب للرجال في العالم، عن العام الجاري 2019.



ونشر حساب فيفا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة المرشحين الـ10 وهم:



جمال بلماضي – مدرب الجزائر.



ديديه ديشامب – مدرب فرنسا.



بيب جوارديولا – مدرب مانشستر سيتي.



يورجن كلوب – مدرب ليفربول.



ماوريسيو بوكيتينو – مدرب توتنهام.



تيتي – مدرب البرازيل.



إريك تين هاج – مدرب أياكس.



فرناندو سانتوس – مدرب البرتغال.



ريكاردو جاريكا – مدرب بيرو.



مارسيلو جالاردو – مدرب ريفر بليت.



وأشار موقع الفيفا، إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال حفل سيتم إقامته في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر / أيلول المقبل.



وتم اختيار المدربين بناء على تقييمهم في الفترة من 16 يوليو / تموز 2018 حتى 19 يوليو / تموز 2019. كلمات مفتاحية :

مشاركة الصفحة:



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائري بلماضي ينافس كلوب غوارديولا على لقب أفضل مدرب في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.