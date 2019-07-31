صلاح وميسي ورونالدو في القائمة الأولية.. 10 مرشحين لأفضل لاعب في العالم



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، القائمة الأولية المكونة من 10 لاعبين المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم، وتواجد المصري محمد صلاح بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس هذه القائمة.



وتواجد صلاح ورونالدو في القائمة النهائية لعام 2018، والتي حصدها الكرواتي لوكا مودريتش (أبرز الغائبين عن القائمة الحالية) وحل صلاح ثالثًا فيها.



وشهدت القائمة الحالية لأفضل 10 لاعبين، تواجد ثلاثة لاعبين من ليفربول الإنجليزي المتوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ووصيف الدوري الإنجليي الممتاز (البريمرليغ)، هم السنغالي ساديو ماني والهولندي فان دايم بجانب صلاح.



ويتم اختيار الفائز بجائزة الأفضل فى العالم من خلال 4 طرق للتصويت بنسبة 25% لكل منها، وهي اختيارات الجماهير عبر موقع (فيفا)، واختيارات مدربي منتخبات العالم، واختيارات قادة منتخبات العالم، واختيارات الإعلاميين من كل دول العالم المسجلين لدى الاتحاد الدولي للعبة.



ويتم اختيار ثلاثة لاعبين في كل تصويت أو اختيار، ويحصل صاحب المركز الأول في التصويت على 5 نقاط والثاني 3 نقاط والثالث نقطة واحدة، ويتم الكشف عن القائمة النهائية للجائزة والتي تضم 3 لاعبين فقط في وقت لاحق، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بجائزة الأفضل في العالم خلال حفل سيقام في مدينة ميلان الإيطالية في 23 سبتمبر / أيلول المقبل.



وجاءت قائمة الأفضل الأولية المكونة من 10 لاعبين كالتالي: البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) الهولندي فرينكي دي يونغ (أياكس الهولندي – برشلونة الإسباني) الهولندي ماتياس دي ليخت (أياكس – يوفنتوس) الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) البلجيكي إيدين هازارد (تشيلسي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني) Advertisements السنغالي ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي) الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) المصري محمد صلاح (ليفربول) الهولندي فيرغيل فان دايك

المصدر: وكالات

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