اونلاين | يلا شوت الجديد ON SPORTS مشاهدة مباراة ليفربول وليون بث مباشر يلا شوت بلس TIME SALAH رابط ماتش ليفربول جودة متعددة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت الجديد ON SPORTS مشاهدة مباراة ليفربول وليون بث مباشر يلا شوت بلس TIME SALAH رابط ماتش ليفربول جودة متعددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ليفربول وليون اليوم الأربعاء 31-7-2019 بث مباشر عبر رابط كورة أون لاين kora online ، حيث يصطدم كلاً من ليفربول الإنجليزي بنظيره أولمبيك ليون الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جينيف، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

بث مباشر مباراة ليفربول وليون شاهد المباراة عبر رابط يلا شوت yalla shoot :

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول وليون في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة 19:00 ، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد 20:00 ، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي 21:00 .

شاهد مباراة ليفربول وليون بث مباشر شاهد عبر رابط كورة ستار kora star :

Advertisements

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وليون، من خلال البث الحي الذي ستقدمه قناة نادي ليفربول الرسمية LFCTV ،كما يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

بث مباشر مباراة ليفربول وليون شاهد عبر رابط كورة لايف kora live :

يدخل فريق ليفربول هذا اللقاء وهو قادم من خسارة ثقيلة على يد فريق نابولي الإيطالي بثلاثية نظيفة، وخاض الفريق الأحمر حتى الآن خمس مباريات ودية أمام أندية من دول مختلفة وهم، ترانمير روفيرز، برادفورد، بوروسيا دورتموند، إشبيلية، سبورتينج، بالإضافة إلى الأزوري، ويستعد ليفربول لمباراة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي يوم 4 أغسطس القادم في كأس الدرع الخيرية.

بينما حقق ليون بطولة كأس الإمارات الودية بعد تغلبه على أرسنال بهدفين مقابل هدف، وأنهى الفريق الفرنسي موسمه الكروي الماضي في المركز الثالث برصيد 72 نقطة، والذي حسم اللقب لهذا العام فريق باريس سان جيرمان بعدما نجح في حصد 91 نقطة طوال مشواره.