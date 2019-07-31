اونلاين | تابع لايف Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وليون بث مباشر كورة لايف PLUS محمد صلاح رابط ماتش ليفربول KORA ON LINE

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مشاهدة مباراة ليفربول وليون اليوم الأربعاء 31-7-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يستضيف ملعب جنيف مباراة تجمع بين كلا من ليفربول الإنجليزي، وأولمبيك ليون الفرنسي اليوم الأربعاء، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

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من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول وليون في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة 19:00 ، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد 20:00 ، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي 21:00 .

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يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وليون، من خلال البث الحي الذي ستقدمه قناة نادي ليفربول الرسمية LFCTV ،كما يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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سوف يبدأ يورجن كلوب مدرب ليفربول بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: سيمون مينيوليه، خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد، خط الوسط: جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون، خط الهجوم: ريان كينت - ديفوك أوريجي - هاري ويلسون.

بينما سيبدأ فريق ليون بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أنتوني لوبيز، خط الدفاع: فرناندو مارسال - جاسون ديناير- مابو يانجا - ليو دوبويس، خط الوسط الدفاعي: تياجو مينديز - لوكاس توسارت، الوسط الهجومي: ممفيس ديباي - حسام عوار - بيرتراند تراوري: خط الهجوم: موسى ديمبيلي.