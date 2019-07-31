اونلاين | رابط mAkA بث مباشر مباراة ليفربول وليون كورة ستار yalla shoot يلا شوت بدون تقطيع كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول 7SRY

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مشاهدة البث المباشر لمواجهة فريق ليفربول الذي يحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، ضد فريق أولمبيك ليون الفرنسي اليوم الأربعاء 31/7/2019 في إطار منافسات الاستعدادت للموسم الكروي المقبل KOORA LIVE.

كورة أونلاين ويستعد الريدز لتحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في النسخة القادمة، بعد خسارته في الموسم الماضي لصالح فريق مانشستر سيتي بفارق نقطتين فقط KOOORA GOAL.

بث الاسطورة لمباراة ليفربول وفريق ليون الفرنسي المباراة الودية بين الفريقين، ويرغب الفريق الفرنسي في المنافسة على لقب الدوري في الموسم القادم، وذلك بعد غياب سنوات عديدة عن تحقيق اللقب LIVE7HD.