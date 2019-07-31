اونلاين | kora ON LINE: مشاهدة مباراة ليفربول وليون بث مباشر kora extra يلا شوت رابط جوال مباراة ليفربول وليون beIN المفتوحة صلاح

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تابع البث المباشر لمباراة فريق ليفربول الإنجليزي، مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي والتي ستقام اليوم الأربعاء 31 يوليو في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات المباريات الاستعدادية للموسم المقبل YALA SHOOOT PLUS.

كورة ستار وعاد النجم المصري محمد صلاح إلى تدريبات ليفربول منذ أيام قليلة، وذلك بعد إنتهاء فترة الراحة الخاصة به في الصيف KOORA ONLINE، حيث انتهى مشوار المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية في دور الثمن نهائي في منتصف البطولة KOORA STAR.

يلا شوت حصري ويسعى الريدز لتحقيق نتائج جيدة في المباريات الودية، حيث سيخوض مباراة السوبر الإنجليزي في بداية شهر أغسطس القادم YALLA LIVE، يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع بين ليفربول واولمبيك ليون KORA2DAY.