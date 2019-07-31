اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وليون بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع كورة ستار liverpool live ماتش ليفربول ABO SALAH

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سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع مباراة ممتعة حينما يلتقي فريقا ليفربول وليون وجها لوجه في المباراة الودية التي تقام بين الفريقين ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وتنطلق مباراة ليفربول وليون في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساءا بتوقيت أبو ظبي اليوم الأربعاء.

وسيتواجد الدولي المصري محمد صلاح على رأس تشكيل الليفر في مباراة اليوم بعد انتهاء عطلته الصيفية وانضمامه لصفوف الفريق.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.