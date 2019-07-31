اونلاين | كورة ستار ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول وليون بث مباشر (MoHaMeD sAlAh) يلا شوت بلس مباراة ليفربول بدون تقطيع SALAH GOAL

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شاهد بث مباشر YALLA SHOOT لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد ليون الفرنسي اليوم الأربعاء 31-7-2019، شاهد مباراة محمد صلاح اليوم KORA LIVE، حيث يلتقي فريق LIVERPOOL مع نظيره LION علي ملعب "جنيف" في مباراة ودية في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد، شاهد بث مباشر لمباراة ليفربول KORA LIVE بدون تقطيع.

تنطلق مباراة ليفربول وليون في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأربعاء 31-7-2019، علي ملعب "جنيف"، وتعتبر هذه التجربة الودية السابعة لفريق ليفربول استعدادًا للموسم الجديد، وخاض 6 وديات، فاز في مباراتين، وخسر 3 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، أما ليون لعب 3 وديات، خسر مباراتين، وفاز على أرسنال في نهائي كأس الإمارات الودية.

شاهد بث مباشر KORA ONLINE لمباراة ليفربول ضد أولمبيك ليون اليوم الأربعاء، حيث يتوقع غياب النجم المصري محمد صلاح عن تشكيلة ليفربول في مباراة اليوم، وسيبدأ يورجن كلوب بتشكيل مكون من: (سيمون مينيوليه - آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد - جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون - ريان كينت - ديفوك أوريجي - هاري ويلسون)، شاهد المباراة LIVE بجودة فائقة.

وستكون مباراة ليفربول ضد ليون KORA STAR، متاحة عبر القناة الرسمية لنادي ليفربول ( LFCTV)، كما يكنكم مشاهدة بث مباشر KORA GOAL لمباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد أوليمبيك ليون، حيث يسعي الريدز لتحقيق نتيجة إيجابية تطمئن جماهيره على مستوي الفريق قبل إنطلاق الموسم الجديد، شاهد الآن مباراة ليفربول وليون علي يلاشوت بلس حصري، ورابط YOU TUBE.