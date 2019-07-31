اونلاين | كورة لايف GOAL SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وليون بث مباشر رابط KORA ON ماتش ليفربول (جول صلاح) beIN SPORTS YOUTUBE

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يقدم موقع "الخليج 365 الرياضي" خدمة بث مباشر KORA LIVE لمباراة ليفربول الإنجليزي وأوليمبيك ليون الفرنسي اليوم الأربعاء 31-8-2019، حيث يلتقي فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح مع نظيره فريق ليون على ملعب "جنيف" في سويسرا، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد، شاهد مباشرة مباراة ليفربول على YOU TUBE بدون تقطيع.

كورة ستار- بث مباشر مباراة ليفربول وليون علي YALLA SHOOT، ويبدأ الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: (أليسون بيكر، كي-جانا هويفر، جو جوميز، لوفرين، لعروسي، كيتا، شاكيري، لالانا، ويلسون، محمد صلاح، فيرمينو)، شاهد مباشرة بدون تقطيع مباراة محمد صلاح اليوم على KORA ONLINE بتعليق عربي مميز.

تبدأ مباراة ليفربول وليون في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأربعاء 31-7-2019، علي ملعب "جنيف"، ويمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة ليفربول اليوم على القناة الرسمية لنادي ليفربول (LFCTV )، كما يمكن مشاهدة بث مباشر LIVE لمباراة (LIVERPOOL VS LION) عبر رابط الأسطورة LIV7HD.