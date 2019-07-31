اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وليون Liverpool vs Lyon بث مباشر كورة لايف رابط ماتش ليفربول SALAH جودة متعددة

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وليون بث مباشرمحمد صلاح لايف salah live ويستعد نادي ليفربول الانجليزي للموسم الجديد من خلال المبارايات الودية وقد خسر المباراة السابقة امام نابولي الايطالي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لاشئ yalla shoot 7asry يلا شوت حصريوكان الفريق الاحمر غائب طوال المباراة ودون اى مردود واليوم ستلعب المباراة امام نادي ليون الفرنسي وسيلعي اليوم محمد صلاح لاول مرة هذا الموسم مع فريقه الريدز لملاقاة ليون ومحمد صلاح العائد من الاجازة قبل بداية الموسم.

موعد مباراة ليفربول وليون في المباراة الودية

يستضيف ملعب أليانز أرين مباراة ليفربول امام ليون كورة لايف kora live وذلك خلال مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد kora star كورة ستار وتكون في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وسوف وستنقل عبر قناة بي إن سبورت HD11 ، كما ستكون مباراة ليفربول وليون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب.

مشاهدة مباراة ليفربول وليون في الكأس الودية

تشكيل ليفربول المتوقع امام ليون

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه.

خط الدفاع: آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أليكساندر آرنولد.

خط الوسط: جيمس ميلنر – فابينيو – جوردان هندرسون.

الهجوم: ريان كينت – ديفوك أوريغي – هاري ويلسون.

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تشكيل ليون المتوقع امام ليفربول

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز.

خط الدفاع: فرناندو مارسيال – جاسون ديناير- مابو يانغا – ليو دوبويس.

خط الوسط: تياغو مينديز – لوكاس توزارت – حسام عوار.

الهجوم: ممفيس ديباي – بيرتراند تراوري – موسى ديمبلي.

مشاهدة مباراة ليفربول وليون في المباراة الودية

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