اونلاين | كورة لايف Real TV مشاهدة مباراة ريال مدريد وفنربخشة بث مباشر YALLA SHOOT رابط كورة ستار ماتش ريال مدريد متعدد الجودات

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تتجه أنظار عشاق الكرة الأسبانية صوب ملعب “أليانز أرينا” معقل البافاري، مساء اليوم الأربعاء لمشاهدة المواجهة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونظيره فنربخشه التركي، ضمن إطار المباراة التي تجمع بينهما لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس أودي الودية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا، وسيتم إذاعة المباراة حصريًا عبر قناتي beIN SPORTS HD 1، و RMTV، الخاصة بالنادي الملكي.

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ويسعى الميرنجي لتحقيق الفوز من أجل طمأنت جماهير فريقه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، خاصة بعد النتائج السلبية في المباريات الودية الأخيرة، والتي ارعبت جماهير الملكي في ظل النتائج الكارثية رغم التعاقد مع صفقات بمبالغ قياسية.

بينما يتطلع نادي فنربخشة لمصالحة الجماهير بالفوز على العملاق الإسباني، خاصة بعد مهاجمهة الجماهير لقائد الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني، بعد تأخر الفريق بسداسية مساء أمس.

ويلعب الفريقان على المركز الثالث بعد خسارة الريال أمام توتنهام الإنجليزي بهدف نظيف، بينما تعرض فنربخشة لخسارة مذلة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 6/1.