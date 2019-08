اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفنربخشة Real madrid vs Fenerbahçe رابط KORA ON كورة لايف beIN SPORTS متعدد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وفنربخشة Real madrid vs Fenerbahçe رابط KORA ON كورة لايف beIN SPORTS متعدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادى ريال مدريد الإسبانى مع فريق فنربخشة التركى بعد قليل فى مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة أوذى الودية إستعداداً للموسم الجديد. وتقام المباراة فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت مصر، وستذاع على قناة ريال مدريد الرسمية. وتأهل توتنهام هوتسيبير الإنجليزي لنهائي الكأس بعد فوزه بهدف على ريال مدريد أحرزه الدولى الإنجليزي هارى كين، بينما تأهل فريق بايرن ميونخ بعد فوزه على فنربخشة. ويذكر أن ريال مدريد حقق نتائج سلبية فى الثلاث مباريات الودية الذى خاضهم إستعداداً للموسم الجديد خسر أمام أتليتكو مدريد بسباعية مقابل ثلاث أهداف وتعادل أمام أرسنال بهدفين لكل فريق وخسر أمام بايرن ميونخ بثلاثية لهدف ثم الخسارة أمس أمام توتنهام بهدف.

