رياضة | برشلونة يقدم إغراء جديد من أجل حسم أهم صفقاته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقدم إغراء جديد من أجل حسم أهم صفقاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل نادي برشلونة الاسباني تقديم الإغراءات لنادي ريال بيتيس لضم اللاعب "فيربو جونيور" خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، في إطار سعي إدارة النادي الكتالوني لتدعيم الفريق بصفقات مميزة استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة "سكاي سبورتس"، أن نادي برشلونة أرسل عرضًا لنادي ريال بيتيس لضم فيربو جونيور الظهير الأيسر للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 23 مليون يورو، بالإضافة لـ 2 مليون يورو متغيرات.

وكانت تقارير صحفية أكدت رغبة نادي ريال بيتيس في الحصول على مبلغ 25 مليون يورو بشكل ثابت.

فيربو جونيور صاحب الـ22 عاماً يلعب في بيتيس منذ عام 2014 وانضم الى الفريق الأول منذ 2018 , وخاض مع بيتيس 43 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين .