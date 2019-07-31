رياضة | مجدي "قفشة" داخل مقر الأهلي بالجزيرة للإعلان عن التعاقد معه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدي "قفشة" داخل مقر الأهلي بالجزيرة للإعلان عن التعاقد معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتواجد محمد مجدي "قفشة" لاعب الأهلي الجديد داخل مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.
وجاء تواجد اللاعب في مقر النادي تمهيدًا للإعلان عن التعاقد معه لمدة ٥ مواسم قادمًا من بيراميدز.
وكلفت صفقة انتقال قفشة لصفوف الأهلي مبلغ ٢٠ مليون جنيه.
وأصبح قفشة الصفقة الرابعة التي يضمها الأهلي في الميركاتو الصيفي بعد تمديد إعارة رمضان صبحي من هيدير سفيلد تاون الإنجليزي لمدة موسم، وضم المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر ومحمود متولي من الإسماعيلي لمدة ٥ مواسم.