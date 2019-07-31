رياضة | مجدي "قفشة" داخل مقر الأهلي بالجزيرة للإعلان عن التعاقد معه

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يتواجد محمد مجدي "قفشة" لاعب الأهلي الجديد داخل مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

وجاء تواجد اللاعب في مقر النادي تمهيدًا للإعلان عن التعاقد معه لمدة ٥ مواسم قادمًا من بيراميدز.

وكلفت صفقة انتقال قفشة لصفوف الأهلي مبلغ ٢٠ مليون جنيه.