رياضة | أرسنال يقترب من إتمام التعاقد مع نجمي يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يقترب من إتمام التعاقد مع نجمي يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى إدارة نادي أرسنال الإنجليزي، للتعاقد مع النجم الألماني سامي خضيرة لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، من أجل زيادة فرص ضم زميله الإيطالي الشاب دانيلي روجاني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إدارة أرسنال تضع أعينها نصب روجاني للتعاقد معه لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وتفكر إدارة النادي اللندني، في دمج صفقة خضيرة المحتملة مع صفقة روجاني إما باستعارة المدافع الشاب أو ضمه بشكل نهائي.

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وفشل روجاني في الحصول على مكان أساسي في تشكيلة البيانكونيري، بينما ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً عديد المرات بالجانرز وسط رغبة لدى المدرب أوناي إيمري في التعاقد معه.

وكان ديفيد توركيا وكيل اللاعب، قد أكد أن روجاني رفض الانتقال للجانرز في مايو الماضي بالفعل ولكن الأمر بات مختلفاً هذه المرة.

أما بالنسبة لخضيرة، فإن لاعب وسط الفريق الإي سيكون مطالباً بتخفيض راتبه إذا ما رغب في إتمام انتقاله إلى ملعب الإمارات.