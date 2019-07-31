رياضة | أفشة يتوجه لمقر الأهلي لإعلان انتقاله رسميا

توجه محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، لإعلان تفاصيل تعاقده رسميا خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

واصطحب أمير توفيق مسئول التعاقدات بالمارد الأحمر، اللاعب في سيارته الخاصة وتوجها إلى النادي لتقديمه إلى وسائل الإعلام.

ونجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في الحصول على خدمات محمد مجدي أفشة لاعب بيراميدز سبورت، بشكل رسمي لمدة خمسة أعوام خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصلت إدارة النادي على الاستغناء الخاص باللاعب من إدارة ناديه بعد الاتفاق بشكل نهائي على كل الأمور المادية بين الطرفيين.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب في قائمة الفريق المحلية والإفريقية اليوم، استعدادا لحضوره التدريبات وتحضيرا لأولى مباريات الفريق بدوري أبطال إفريقيا أمام إطلع بره الجنوب سوداني، سوم 11 أغسطس المقبل.